Эрдоган вернется в Турцию с саммита БРИКС раньше времени

Эрдоган вернется в Турцию с саммита БРИКС раньше времени1
- 23.10.2024, 23:32
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Названа причина.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган завтра утром вылетит в Турцию с саммита БРИКС в Казани, сообщили турецкие издания.
Как сообщал Charter97.org, премьер Индии также сократил участие в саммите БРИКС ради встречи с канцлером Германии.
Ранее этим днем у авиационного завода турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ произошли взрывы и стрельба. Здание атаковали террористы-смертники, сообщал Haber7 со ссылкой на очевидцев. На кадрах, которые публиковали в Сети, видно, что они вооружены похожим на автоматическое оружием.
К вечеру министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что два террориста — женщина и мужчина — были нейтрализованы. В результате атаки погибли пять человек, еще 22 получили ранения.