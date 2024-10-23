Эрдоган вернется в Турцию с саммита БРИКС раньше времени 1 23.10.2024, 23:32

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Реджеп Тайип Эрдоган

Названа причина.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган завтра утром вылетит в Турцию с саммита БРИКС в Казани, сообщили турецкие издания.

Как сообщал Charter97.org, премьер Индии также сократил участие в саммите БРИКС ради встречи с канцлером Германии.

Ранее этим днем у авиационного завода турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ произошли взрывы и стрельба. Здание атаковали террористы-смертники, сообщал Haber7 со ссылкой на очевидцев. На кадрах, которые публиковали в Сети, видно, что они вооружены похожим на автоматическое оружием.

К вечеру министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что два террориста — женщина и мужчина — были нейтрализованы. В результате атаки погибли пять человек, еще 22 получили ранения.

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