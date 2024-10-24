Лукашенко испугался «эскалации» из-за отправки Россией военных КНДР в Украину
- 24.10.2024, 1:42
Одновременно диктатор назвал отправку военных КНДР «чушью собачьей».
Александр Лукашенко заявил, что ему не известно о присутствии в Украине военных КНДР, а привлечение к конфликту вооруженных сил любой третьей страны, по его мнению, «приведет к эскалации».
«Чушь собачья. Зная его характер, [российский диктатор Владимир] Путин никогда бы не попытался убедить другую страну привлечь свою армию к российской спецоперации в Украине [так Лукашенко называет начатую Россией войну против Украины]», — сказал диктатор в интервью BBC.
Лукашенко заявил, что если информация об участии военных КНДР в войне против Украины «подтвердится», то это приведет к «эскалации».
«Это было бы шагом к эскалации конфликта, если бы вооруженные силы любой страны, даже Беларуси, оказались на линии соприкосновения. Даже если бы мы вмешались в войну, это был бы путь к эскалации. Почему? Потому что вы, англосаксы, сразу бы сказали, что с одной стороны вмешалась другая страна… и в Украину будут введены войска НАТО», — ответил диктатор.