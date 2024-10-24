Усик в образе «убийцы президента России» обратился к Фьюри 24.10.2024, 3:12

Фотофакт.

Украинский супертяжеловес Александр Усик пришел на пресс-конференцию с Тайсоном Фьюри в образе Хитмена, главного героя серии компьютерных игр в жанре стелс-экшен, передает «Новое время».

Украинец постригся наголо, надел черный костюм, белую рубашку, красный галстук и черные перчатки.

«Я не оставлю тебя наедине. Никогда», — обратился Усик в Instagram к Тайсону Фьюри.

Следует отметить, что по сюжету Агент 47 является профессиональным киллером.

В 2007 году вышла киноадаптация игры Хитмен, где одним из заданий Агента 47 было убить президента России Михаила Беликова.

Сообщалось, что Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед реваншем, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

В первом бою Усик победил Фьюри раздельным решением судей.

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