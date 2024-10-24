Reuters: Режим Ким Чен Ына взял в заложники семьи отправленных в Россию солдат 24.10.2024, 7:36

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Фото: KCNA

Семьи военных специально переселяют, чтобы не допустить распространения слухов.

Власти КНДР пытаются не допустить распространения новостей об отправке северокорейских военных в Россию для участия в российской войне против Украины.

Депутат южнокорейского парламента Ли Сон Квон рассказал, что северокорейский режим переселяет и изолирует в определенном месте семьи отправленных в РФ военных, чтобы эффективнее контролировать их и полностью пресекать распространение слухов, пишет Reuters.

Кроме того, парламентарий сообщил, что Россия набрала большое количество переводчиков для северокорейских военных, обучая их использованию военной техники, в том числе беспилотников.

По мнению российских инструкторов, солдаты КНДР «обладают хорошей физической подготовкой и моральным духом, но не знают современных методов ведения войны». В связи с этим они могут нести большие потери, если их размесят на передовой, добавил депутат.

В материале упоминается, что министр обороны США Ллойд Остин во время выступления в Риме сообщил о полученных американской стороной доказательствах переброски северокорейских военных в РФ.

В Вашингтоне обеспокоены возможностью участия солдат КНДР в войне против Украины, но при этом отмечают: еще неизвестно, что они там будут делать.

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