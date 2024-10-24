Харрис назвала Трампа «фашистом» 1 24.10.2024, 7:50

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Стремящимся к «бесконтрольной власти».

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис назвала своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа «фашистом», стремящимся «бесконтрольной власти».

Об этом сообщает The Guardian.

Накануне бывший глава администрации Белого дома Джон Келли сообщил, что Трамп неоднократно хвалил диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера.

«Дональд Трамп становится все более неуравновешенным и нестабильным, и во время второго срока таких людей, как Джон Келли, не будет рядом, чтобы быть предохранителем против его склонностей и действий. Тех, кто когда-то пытался остановить его худшие импульсы, уже не будет рядом, и они больше не смогут его сдерживать», — сказала Харрис.

Кандидат в президенты от демократов убеждена, что Трамп «не хочет иметь армию, лояльную к Конституции США», а хочет военных, которые будут выполнять его приказы, даже когда он скажет им нарушить закон или отказаться от присяги.

«Мы знаем, чего хочет Дональд Трамп. Он хочет бесконтрольной власти. Вопрос через 13 дней будет в том, чего хочет американский народ», — сказала она.

Харрис также прокомментировала заявления о том, что Трамп хвалил Гитлера. Она подчеркнула, что из слов Келли понятно, что «Трамп — это тот, кто, безусловно, подпадает под общее определение фашистов».

«Глубоко тревожно и невероятно опасно, что Дональд Трамп ссылается на Адольфа Гитлера, человека, который несет ответственность за смерть 6 миллионов евреев и сотен тысяч американцев. Это показывает, кем на самом деле является Дональд Трамп, от людей, которые знают его лучше всего».

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