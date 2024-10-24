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Возле Севастополя и аэродрома Бельбек прогремели мощные взрывы

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  • 24.10.2024, 7:55
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Возле Севастополя и аэродрома Бельбек прогремели мощные взрывы

Оккупанты жалуются на удар по Крыму.

Во временно оккупированном Крыму этой ночью, 24 октября, прогремели взрывы в районах Севастополя, Балаклавы и Бельбека, где расположен аэродром захватчиков. Велась работа сил и средств российской противовоздушной обороны.

Об этом сообщают Telegram-канал «Крымский ветер» и оккупационный «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев.

Отмечается, что взрывы на захваченном РФ украинском полуострове вначале произошли около 01.20. Позже представитель оккупационной «администрации» объявил о работе ПВО из-за якобы ракетной атаки.

По словам гауляйтера Севастополя, в городе «отработало ПВО».

«По предварительной информации, военные на значительном удалении от берега над акваторией уничтожили 1 ракету», - написал он в Telegram.

Также Развожаев утверждает, что в Севастополе «никакие гражданские объекты в городе не пострадали».

Между тем жители Крыма рассказали в сети о громких взрывах, которые были слышны не только в районе Севастополя, но и в Балаклаве, а также в районе аэродрома Бельбек и в Байдарской долине (замкнутая котловина в юго-западной части Крыма, за 40 км к юго-востоку от Севастополя).

Как пишет «Крымский ветер», на фоне заявлений представителей оккупационной «администрации» о якобы сбитии 1 ракеты, взрывов было по меньшей мере 5, а именно: 2 - от Балаклавы и до Севастополя, и еще 3 - у аэродрома Бельбек.

Кроме того, 4 взрыва были слышны также в Байдарской долине, а произошло это около 01.10. Отмечается, что первый был достаточно громким.

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