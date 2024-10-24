В России задержали экс-помощника главы администрации Путина 24.10.2024, 8:05

1,926

Анатоль Яновский

Он также был заместителем министра энергетики.

Источник влиятельного российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал о задержании бывшего замминистра энергетики, экс-помощника руководителя администрации президента РФ Анатолия Яновского. Он задержан в связи с расследованием о хищениях.

До 2021 года Яновский работал заместителем Министра энергетики РФ. Потом стал помощником главы АП РФ. В АП РФ Яновский считался куратором работы комиссии по ТЭК. Последнее время он являлся первым вице-президентом Академии горных наук

Сегодня в суд может поступить ходатайство об избрании Яновскому меры пресечения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com