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В России задержали экс-помощника главы администрации Путина

  • 24.10.2024, 8:05
  • 1,926
В России задержали экс-помощника главы администрации Путина
Анатоль Яновский

Он также был заместителем министра энергетики.

Источник влиятельного российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал о задержании бывшего замминистра энергетики, экс-помощника руководителя администрации президента РФ Анатолия Яновского. Он задержан в связи с расследованием о хищениях.

До 2021 года Яновский работал заместителем Министра энергетики РФ. Потом стал помощником главы АП РФ. В АП РФ Яновский считался куратором работы комиссии по ТЭК. Последнее время он являлся первым вице-президентом Академии горных наук

Сегодня в суд может поступить ходатайство об избрании Яновскому меры пресечения.

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