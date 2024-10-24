В России задержали экс-помощника главы администрации Путина
- 24.10.2024, 8:05
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Он также был заместителем министра энергетики.
Источник влиятельного российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал о задержании бывшего замминистра энергетики, экс-помощника руководителя администрации президента РФ Анатолия Яновского. Он задержан в связи с расследованием о хищениях.
До 2021 года Яновский работал заместителем Министра энергетики РФ. Потом стал помощником главы АП РФ. В АП РФ Яновский считался куратором работы комиссии по ТЭК. Последнее время он являлся первым вице-президентом Академии горных наук
Сегодня в суд может поступить ходатайство об избрании Яновскому меры пресечения.