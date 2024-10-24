В российской армии случился «черный день» 24.10.2024, 8:10

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Сдаться не получится.

Бойцы 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ВСУ ликвидировали российских морпехов на территории Курской области России. Известно, что эти российские преступники ранее казнили бойцов Сил обороны.

В комментарии для «24 Канала» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, проанализировал действия россиян на Покровском направлении.

По его словам, уже не одна бригада российских морпехов засветилась в геноцидных действиях, демонстрируя фото и видео подтверждения этих действий. Это военные преступления без срока давности.

«Именно эта 155 бригада была замечена в расстрелах и издевательствах над украинскими военнопленными. Сейчас у них действительно «черный день», – рассказал Роман Свитан.

«Однако этот «черный день» у них будет до конца их существования. Сдаться у них уже не получится», – добавил военный эксперт.

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