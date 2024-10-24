Из сектора Газа эвакуировали белоруску с тремя детьми 24.10.2024, 8:25

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Не без приключений, задержек и трудностей.

Ночью на родину из сектора Газа была эвакуирована белоруска Татьяна Абуалкас с тремя детьми, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Для эвакуации были задействованы посольства Беларуси в Израиле, Сирии, Египте и России.

«Не без приключений, задержек и трудностей, но белорусы вернулись на Родину. Мы искренне рады за эту семью и за их безопасное будущее в Беларуси», — сообщили в пресс-службе МИД.

После возвращения на родину Татьяна Абуалкас рассказала БелТА, что дорога была сложной. Семья трое суток была в пути. Первым делом женщина планирует заняться устройством детей в школу:

— Дети год не учились вообще. Язык нужно подтянуть. В первую очередь дети.

Всем остальным белорусам, находящимся в странах со сложной военно-политической обстановкой, в МИД посоветовали «не ждать закрытия воздушного пространства, не доводить до критической точки и возвращаться в Беларусь».

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