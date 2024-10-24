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Аж глаза на лоб полезли: российский пропагандист изо всех сил врет о войсках КНДР

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  • 24.10.2024, 8:33
  • 6,076
Аж глаза на лоб полезли: российский пропагандист изо всех сил врет о войсках КНДР

Кадры с полигона в РФ вызвали неадекватную реакцию.

Северная Корея передала России определенные подразделения для участия в войне против Украины. Однако российские пропагандисты убеждают, что ничего такого якобы не происходит, передает «24 канал».

Российский пропагандист Евгений Попов откровенно врет, что войска КНДР в России – это якобы выдумка Украины и Запада.

Пропагандист Попов убеждает, что кадры, где военные из КНДР находятся на одном из российских полигонов – это выдумка. Также все видео, которые были недавно опубликованы с личным составом из Северной Кореи, оказывается, ничего не доказывают. У него аж глаза на лоб полезли, чтобы убедить будто ничего не происходит.

По данным украинской разведки, до ноября 11 тысяч военных КНДР будут готовы участвовать в войне против Украины. Уже известно, что первые 2600 личного состава отправятся в Курскую область.

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