На аукцион выставили мощный винтажный спорткар Николаса Кейджа 24.10.2024, 8:41

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Он способен развить скорость до 230 км/ч.

В США на аукцион Bring a Trailer выставили кабриолет Chevrolet Corvette 1969 года. Спорткар принадлежал звездному актеру Николасу Кейджу. Об авто рассказали на сайте аукциона.

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Николас Кейдж является известным автоколлекционером. Звезда фильмов «Угнать за 60 секунд» и «Покидая Лас-Вегас» в разные годы владел Aston Martin Джеймса Бонда, Lamborghini Miura SVJ последнего шаха Ирана, 425-сильным Plymouth Barracuda Hemi 1970 года, а также несколькими Bugatti и Ferrari.

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Этим Chevrolet Corvette Stingray актер владел до 2021 года и довольно активно его эксплуатировал — наездил на нем 32 тыс. км. Николас Кейдж перекрасил авто и заменил внутреннюю отделку, которая износилась.

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Спорткар выкупил авто дилер, который недавно заменил тормозную систему Chevrolet Corvette, выхлоп и магнитолу, а также отремонтировал карбюратор и кондиционер.

Авто Николаса Кейджа оснащено большим 7,0-литровым V8 мощностью 390 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Chevrolet Corvette способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить скорость 230 км/ч.

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