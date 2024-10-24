В России резко увеличилось количество изнасилований 2 24.10.2024, 8:49

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Вернулись с фронта уголовники.

В России на фоне возвращения уголовников с украинского фронта в течение последнего года резко увеличилось количество осужденных по статьям, связанным с преступлениями против половой неприкосновенности, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ.

Особенно заметен рост осужденных по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 132 УК РФ).

Количество осужденных по этой статье увеличилось более чем наполовину (на 51%). Если за первое полугодие 2023 года по ч. 2 ст. 132 к ответственности были привлечены 97 человек, то в 2024 году за тот же период — уже 147.

К отягчающим обстоятельствам относятся преступления, совершенные группой лиц, с угрозой убийства, с причинением тяжкого вреда здоровью или вызвавшие заражение венерической болезнью, отмечает издание.

Еще более значительный рост наблюдается по самой тяжкой части этой статьи (ч. 5 ст. 132). По ней судят насильников-рецидивистов, а также за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Здесь рост составил 77,4% — с 71 до 126 осужденных.

По статье о изнасиловании при особо отягчающих обстоятельствах (ч. 3 ст. 131) прирост составил 17,3% — 144 человека против 169.

На увеличение количества изнасилований и других тяжких преступлений в России влияет возвращение с фронта преступников, помилованных Путиным за участие в войне против Украины. Согласно данным Би-би-си и «Медиазоны», более 31 тысячи преступников были освобождены за участие в конфликте в составе только ЧВК «Вагнер». При этом существуют и другие подобные подразделения, данные о которых в исследовании не учитывались.

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