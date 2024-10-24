Mirage 2000 для ВСУ будут вооружены не только ракетами SCALP-EG 24.10.2024, 8:59

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Озвучен месяц их прибытия в Украину.

До конца апреля Франция точно поставит Украине первую партию самолетов, уверяют журналисты La Tribune. Сверхзвуковые самолеты будут вооружены крылатыми ракетами SCALP-EG и планирующими бомбами Hammer, информирует ресурс Forbes.

Эксперты напоминают, что максимальная дальность ракеты SCALP-EG, как и у британской Storm Shadow, а значит ВСУ могут расширить свои возможности по нанесению ударов в тыл врага.

Изначально Франция и Тайвань, на вооружении которого также есть самолеты Mirage 2000-5, использовали их для противовоздушной обороны.

Однако Украине нужна именно ударная авиация. И если американские F-16 будут дополнять Су-27 и МиГ-29 ВС ВСУ, то Mirage 2000 дополнят Су-24. Сейчас Су-24 есть на вооружении только у 7-й авиабригады, которая воюет на них с февраля 2022 года.

За это время было потеряно 18 самолетов. Однако на складах есть еще порядка 200 Су-24, которые нуждаются в ремонте. Эксперты пишут, что сейчас на вооружении 7-й авиабригады больше боеспособных Су-24, чем было до февраля 2022 года, именно поэтому французские самолеты идеально дополнят парк Су.

Неясно, сколько SCALP-EG и Storm Shadows Украина уже получила от Франции и Великобритании и сколько еще может получить в ближайшие месяцы. Аналитики пишут, что в 2022 году у Британии было около тысячи ракет Storm Shadows, а у Франции порядка 700 SCALP-EG.

Никто из этих стран не расстанется со всеми своими ракетами, однако около ста каждая из них способна предоставить Киеву. Конечно, крылатые ракеты — это единственное оружие глубокого поражения для Су-24 и Mirage 2000-5.

Однако эти же самолеты совместимы с французскими планирующими бомбами Hammer. Су-24 также могут нести новую планирующую бомбу украинского производства, которая на самом деле может быть копией французского боеприпаса и также должна работать с Mirage 2000-5.

Большая разница между крылатыми ракетами и планирующими бомбами — это дальность. Чтобы нанести удар планирующими бомбами, Су-24 или Mirage 2000-5 придется подлететь ближе к российской ПВО.

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