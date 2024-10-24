Казахстан отказался помогать России обходить санкции 1 24.10.2024, 9:05

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Глава МИД страны выступил с заявлением.

Власти Казахстана выступают против того, чтобы Россия использовала территорию страны для обхода международных санкций, заявил заместитель главы МИД республики Роман Василенко.

«Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций», — сказал Василенко в интервью польскому агентству РАР (цитата по ТАСС).

По его словам, позиция Астаны «известна и понятна» всем заинтересованным сторонам и к ней с пониманием относятся как в России, так и на Западе. Василенко подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для того, чтобы обхода санкций не происходило, поскольку республика «не желает введения вторичных санкций».

Он также отметил, что в двусторонних отношениях между Астаной и Москвой «проблем нет», но существуют «разные вопросы», поскольку сами по себе отношения двух соседних государств «очень разнообразны».

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин говорил, что Астана не поддерживает антироссийские санкции, но соблюдает их, «потому что это выгодно с экономической точки зрения». «У нас небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим», — пояснял Жумангарин.

Позднее он также заявлял, что власти Казахстана не станут «слепо соблюдать» санкции против России, если они поставят под удар интересы казахстанских компаний. «Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю», — говорил Жумангарин.

По его словам, некоторые из мер, направленных на ограничение доступа России к товарам, непропорционально навредили Казахстану. В то же время западные правительства мало что сделали для того, чтобы компенсировать стране издержки, которые она понесла от антироссийских санкций, подчеркивал Жумангарин.

В сентябре вице-премьер и министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров заявил, что случаи их нарушения носят единичный характер и сразу же пресекаются. По его словам, в нарушении санкционного режима были уличены лишь две казахстанские компании, которые по роду деятельности оказались «однодневками».

Казахстан стал крупным хабом по ввозу товаров в Россию после того, как западные компании покинули российский рынок, а банковские санкции ограничили возможности проводить платежи в главных мировых валютах. Однако в апреле прошлого года казахстанские власти ужесточили контроль за передвижением товаров через границу ЕАЭС, а в октябре ввели запрет на экспорт в Россию 106 видов подсанкционной продукции. Весной этого года российский бизнес начал испытывать сложности в казахстанских банках, к концу лета эти сложности усугубились.

Западные страны ввели против России санкции после полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Помимо экспортных ограничений и санкций против крупнейших банков и компаний, на Западе заморозили активы Банка России на $300 млрд.

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