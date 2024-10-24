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Белорус нашел «секретный ингредиент» для рекордного урожая моркови

  • 24.10.2024, 9:13
  • 1,264
Белорус нашел «секретный ингредиент» для рекордного урожая моркови

Видеофакт.

Белорус удивился урожаю моркови, который собрал в этом году, и признался, что не знает, что с ним делать. Об этом он рассказал в TikTok.

Мужчина отметил, что в этом году морковь просто «сумасшедшая».

«Посмотрите, что в этом году делается с морковью. Вот каких нарастил. Что делать, где хранить?» — рассказал он в видео.

В переписке с комментаторами он признался, что семена были «польские контрабандные». Также мужчина рассказал, что даже не будет пытаться выкопать весь урожай, а оставит часть в земле до апреля, накрыв пенопластом.

@pavel.valatsuga

♬ оригинальный звук - Pavel Valatsuga

Тем временем пользователи принялись советовать ему, как сохранить урожай и что с ним можно сделать:

«Вот это урожай, делайте морковный сок».

«Храните в погребе».

«Часть заморозить, часть помыть, обсушить и в холодильник, оставшееся раздать».

«Соседям раздайте».

«Мы соломкой режем, чтобы потом в плов и другие блюда, а потом в морозилку».

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