Белорус нашел «секретный ингредиент» для рекордного урожая моркови 24.10.2024, 9:13

1,264

Видеофакт.

Белорус удивился урожаю моркови, который собрал в этом году, и признался, что не знает, что с ним делать. Об этом он рассказал в TikTok.

Мужчина отметил, что в этом году морковь просто «сумасшедшая».

«Посмотрите, что в этом году делается с морковью. Вот каких нарастил. Что делать, где хранить?» — рассказал он в видео.

В переписке с комментаторами он признался, что семена были «польские контрабандные». Также мужчина рассказал, что даже не будет пытаться выкопать весь урожай, а оставит часть в земле до апреля, накрыв пенопластом.

Тем временем пользователи принялись советовать ему, как сохранить урожай и что с ним можно сделать:

«Вот это урожай, делайте морковный сок».

«Храните в погребе».

«Часть заморозить, часть помыть, обсушить и в холодильник, оставшееся раздать».

«Соседям раздайте».

«Мы соломкой режем, чтобы потом в плов и другие блюда, а потом в морозилку».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com