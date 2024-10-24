Белорус нашел «секретный ингредиент» для рекордного урожая моркови
- 24.10.2024, 9:13
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Видеофакт.
Белорус удивился урожаю моркови, который собрал в этом году, и признался, что не знает, что с ним делать. Об этом он рассказал в TikTok.
Мужчина отметил, что в этом году морковь просто «сумасшедшая».
«Посмотрите, что в этом году делается с морковью. Вот каких нарастил. Что делать, где хранить?» — рассказал он в видео.
В переписке с комментаторами он признался, что семена были «польские контрабандные». Также мужчина рассказал, что даже не будет пытаться выкопать весь урожай, а оставит часть в земле до апреля, накрыв пенопластом.
@pavel.valatsuga ♬ оригинальный звук - Pavel Valatsuga
Тем временем пользователи принялись советовать ему, как сохранить урожай и что с ним можно сделать:
«Вот это урожай, делайте морковный сок».
«Храните в погребе».
«Часть заморозить, часть помыть, обсушить и в холодильник, оставшееся раздать».
«Соседям раздайте».
«Мы соломкой режем, чтобы потом в плов и другие блюда, а потом в морозилку».