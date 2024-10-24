В Перми «коктейлями Молотова» сожгли офис «Единой России» 1 24.10.2024, 9:34

1,598

Разыскивают двух женщин.

В ночь на 24 октября в Перми Российской Федерации подожгли офис партии «Единая Россия». Сейчас правоохранители разыскивают двух женщин, которых подозревают в поджоге.

Об этом сообщает 59.RU.

Сообщение о пожаре поступило в 23:41 по местному времени . Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

По словам главы пермского отделения «Единой России» Станислава Швецова, на камеры видеонаблюдения попали две женщины, каждая из которых бросила по бутылке «коктейль Молотова».

«Мы два дня назад отправляли гуманитарный груз, информация об этом была на федеральном канале. И если сложить два и два, то это месть», - заявил первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России».

Правоохранители разыскивают обеих женщин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com