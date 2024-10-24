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В Польше задержали организаторов нелегальной миграции

  • 24.10.2024, 9:41
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В Польше задержали организаторов нелегальной миграции

Среди задержанных есть белорусы.

На прошлой неделе сотрудники Подлясского отделения Пограничной охраны Польши провели масштабную операцию, в ходе которой была задержана группа, занимающаяся организацией незаконной перевозки мигрантов, пересекающих границу с Беларусью для дальнейшего выезда в Западную Европу. Операция была организована при поддержке Европола, сообщили в Пограничной охране.

В числе задержанных оказались граждане Украины, Беларуси, России и Польши. Операции по задержанию проходили в разных регионах страны. В ходе обысков, которые были проведены в 11 объектах недвижимости и нескольких транспортных средствах, были изъяты средства связи, компьютеры, документы, а также наличные деньги на сумму 80 тысяч злотых.

Задержанным были предъявлены обвинения в организации незаконного пересечения границы. Шестеро подозреваемых по решениям судов были помещены под стражу.

«В подавляющем большинстве случаев роль задержанных в организации нелегальной миграции заключалась в поиске в Польше курьеров, которые перевозили нелегальных мигрантов из района границы с Беларусью к границе с Германией.

В одном из случаев гражданин РФ под предлогом ведения бизнеса по прокату автомобилей в Польше сам набирал курьеров и предоставлял завербованным водителям автомобили, используемые для перевозки нелегальных мигрантов», — рассказали в пресс-службе Пограничной охраны.

Отмечается, что с начала года пограничники Подлясья уже задержали 321 перевозчика нелегальных мигрантов. В отношении 66 принята мера пресечения в виде временного ареста.

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