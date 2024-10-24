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В Беларуси изменили порядок аттестации товариществ собственников

  • 24.10.2024, 10:00
В Беларуси изменили порядок аттестации товариществ собственников

Какие документы потребуют?

В Беларуси изменили порядок аттестации организаций застройщиков, товарищества собственников, осуществляющих обслуживание общего имущества совместного домовладения собственными силами. Постановление   опубликовано на Национальном правовом портале. Также в Беларуси появится реестр аттестатов соответствия.

Так, аттестацию будут проводить, чтобы установить возможность оказания организацией собственников услуги по техническому обслуживанию жилого дома с соблюдением требований законодательства.

Сообщается, что для получения аттестата соответствия нужно предоставить в «Жилком» заявление, копию приложения к технологической карте на техническое обслуживание инженерных систем и конструкций дома, копию штатного расписания организации собственников и т.д.

Заявление и документы к нему «Жилком» будет рассматривать в течение 15 рабочих дней. Аттестат соответствия выдается на три года. Срок действия исчисляется с даты принятия решения о выдаче.

Также «Жилком» будет вести специальный реестр аттестатов соответствия. Реестр будет как в бумажном, так и электронном виде. Информация из реестра будет доступна на официальном сайте «Жилкома». Он будет содержать следующую информацию: номер аттестата, срок его действия, полное наименование обладателя аттестата и его местонахождение и т.д.

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