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«Сделаем Россию малой снова»: Зеленский довел до истерики Захарову

  • 24.10.2024, 10:04
  • 2,356
«Сделаем Россию малой снова»: Зеленский довел до истерики Захарову

МИД РФ задела за живое надпись на футболке президента Украины.

Вечером, 23 октября, президент Украины Владимир Зеленский вышел в соцсетях с новым видеообращением по итогам 973-го дня войны. Его наряд порадовал украинцев и довел до истерики пропагандистов и официальных лиц в России.

Дело в том, что Зеленский был одет в футболку с надписью «Make russia small again», что переводится как «Сделаем Россию малой снова». Образ президента Украины приглянулся многим, на него отреагировали даже в МИД РФ.

«Маленькую, как что? СССР? Российскую империю? О, я поняла! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев. Ты сам это сказал, (неценз.)», - ответила спикер МИД Мария Захарова.

Пропагандистские каналы тоже не смогли пройти мимо футболки Зеленского и начали массово возмущаться, что надпись на ней не соответствует действительности, мол, РФ никогда и не была маленькой. Очевидно, что украинский президент задел россиян за живое, за имперские амбиции.

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