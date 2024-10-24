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Как улучшить здоровье сердца: кардиолог рекомендовал «нажимать» на один фрукт

  • 24.10.2024, 10:10
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Как улучшить здоровье сердца: кардиолог рекомендовал «нажимать» на один фрукт

Употребление его в качестве закуски также может помочь с потерей веса.

Регулярное употребление в пищу ультраобработанных продуктов с высоким содержанием сахара может быть вредным для сердца.

В частности, постоянное употребление таких продуктов связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от сердечно-сосудистых причин, а привычка есть фрукты, когда хочется сладкого, может спасти вам жизнь, пишет Parade.

Почему важно регулярно есть фрукты

Взрослым рекомендуется съедать от 1,5 до 2,5 чашек фруктов в день. Врач-кардиолог Джоэл Кан, утверждает, что ежедневное употребление фруктов приносит пользу всему организму.

«Фрукты вкусные и связаны со многими преимуществами, такими как снижение риска сердечных заболеваний, улучшение работы мозга и превосходное сексуальное здоровье», - рассказал он.

Исследования показывают, что многие фрукты (включая виноград, чернику, гранаты, яблоки и авокадо) защищают сердце, помогая предотвращать сердечно-сосудистые заболевания и даже помогая сердцу восстанавливаться после операции. Фрукты помогают снизить кровяное давление, уменьшить окислительный стресс в организме и повысить уровень «хорошего» холестерина.

Что касается здоровья мозга, исследования показывают, что у пожилых людей, которые регулярно едят фрукты, лучше когнитивные функции. Это связано с тем, что антиоксиданты в фруктах помогают увеличить приток крови к мозгу. Утверждение доктора Кана о пользе фруктов для сексуального здоровья также имеет научное подтверждение. Ежедневное употребление яблока связано с улучшением вагинальной смазки.

Лучший вид фруктов для здоровья сердца

Все фрукты полезны для здоровья сердца, но доктор Кан сказал, что есть несколько особенно полезных.

«Клубника снижает уровень холестерина и уменьшает риск сердечных заболеваний», - сказал он и добавил, что гранаты еще один особенно полезный фрукт для здоровья сердца. Исследования показывают, что гранаты особенно богаты антиоксидантами и помогают снизить уровень «плохого» холестерина при регулярном употреблении.

Кан при этом добавил, что сам предпочитает яблоки, поскольку они богаты клетчаткой, полезной для кишечника. Существует прямая связь между здоровьем кишечника и здоровьем сердца; диета с высоким содержанием клетчатки связана с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

«Яблоки богаты витамином С, который имеет решающее значение для здоровья сердца и кожи», - сказал специалист. «В них также много кверцетина, который отлично подходит для здоровья артерий и иммунной системы», - добавил кардиолог.

Кан советует съедать яблоко перед приемом пищи, поскольку тогда человек ест меньше «и это выигрышно для питания и контроля веса».

Другой кардиолог Чонси Крэндалл добавил, что кроме яблок, есть еще один фрукт, который он очень любит для здоровья сердца: манго.

«Манго - отличный источник магния и калия, оба из которых связаны с понижением артериального давления», - объяснил он.

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