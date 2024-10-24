Пуск американской ракеты AGM-88 HARM по позициям РФ показали на видео 1 24.10.2024, 10:18

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Атаку провел пилот истребителя из 831-й бригады тактической авиации ВСУ.

В сети опубликована видеозапись пуска американской ракеты AGM-88 HARM по позициям оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку на захватчиков совершил пилот истребителя из 831-й бригады тактической авиации.

«Эти кадры - от пилотов истребителей 831-й бригады тактической авиации Воздушных Сил Украины. Наши воины сняли видео пуска ракеты AGM-88 HARM по позициям российских оккупантов», - говорится в комментарии к видео.

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