Раскрыта коррупционная схема на крупнейших предприятиях легкой промышленности

Раскрыта коррупционная схема на крупнейших предприятиях легкой промышленности4
- 24.10.2024, 10:28
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Размер взяток доходил до десятков тысяч рублей.
Масштабную коррупционную схему на крупнейших предприятиях легкой промышленности страны раскрыли в Витебске, сообщили в пресс-службе МВД.
В поле зрения сотрудников БЭП Витебской области попали должностные лица 11 крупнейших предприятий легрома.
«За благоприятное решение вопросов по закупке швейного оборудования, запчастей и комплектующих фигуранты получали деньги от представителя витебской фирмы. Наличность передавалась ради победы в тендерах и своевременности расчетов за поставленную продукцию», — рассказали подробности в МВД.
Размер взяток доходил до десятков тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовные дела в отношении всех участников преступной схемы.