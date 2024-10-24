Раскрыта коррупционная схема на крупнейших предприятиях легкой промышленности 4 24.10.2024, 10:28

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Размер взяток доходил до десятков тысяч рублей.

Масштабную коррупционную схему на крупнейших предприятиях легкой промышленности страны раскрыли в Витебске, сообщили в пресс-службе МВД.

В поле зрения сотрудников БЭП Витебской области попали должностные лица 11 крупнейших предприятий легрома.

«За благоприятное решение вопросов по закупке швейного оборудования, запчастей и комплектующих фигуранты получали деньги от представителя витебской фирмы. Наличность передавалась ради победы в тендерах и своевременности расчетов за поставленную продукцию», — рассказали подробности в МВД.

Размер взяток доходил до десятков тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовные дела в отношении всех участников преступной схемы.

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