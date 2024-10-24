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Россияне убили четырех пленных украинских бойцов

  • 24.10.2024, 10:32
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Россияне убили четырех пленных украинских бойцов

Новое преступление российских оккупантов.

Российские оккупанты убили четырех пленных бойцов Национальной гвардии Украины возле Селидово Донецкой области. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

6 октября четверо военных Нацгвардии Украины выполняли служебно-боевые задачи на позициях в районе города Селидово.

Около 13:00 по минском времени российские войска начали штурм укреплений, во время которого захватили украинских защитников в плен. В дальнейшем оккупанты записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео.

В Офисе генпрокурора заявили, что 7 октября Силы обороны Украины вернули утраченные позиции и обнаружили тела убитых украинских военнослужащих.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

14 октября стало известно, что российские оккупанты казнили уже 102 украинских военнопленных. Такие данные привели в Офисе Генерального прокурора.

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