Белоруска пожаловалась на 10 авто, которые были припаркованы с нарушением ПДД 4 24.10.2024, 10:34

2,832

ГАИ проверила сообщение.

Вечером 23 октября жительница Гродно пожаловалась в милицию на массовое нарушение водителями правил парковки на улице Орджоникидзе. О результатах проверки сообщения рассказали в МВД.

Звонок на линию «102» поступил около 20.30. Жительница областного центра сообщила, что на улице Орджоникидзе «около 10 автомобилей припаркованы с нарушением ПДД».

На место выбыли сотрудники ГАИ, чтобы разобраться в ситуации.

«Гражданка сильно преувеличила ситуацию. Инспекторы выявили только один автомобиль, который стоял с нарушением правил парковки», — отметили в ГАИ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com