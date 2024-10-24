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Белоруска пожаловалась на 10 авто, которые были припаркованы с нарушением ПДД

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  • 24.10.2024, 10:34
  • 2,832
Белоруска пожаловалась на 10 авто, которые были припаркованы с нарушением ПДД

ГАИ проверила сообщение.

Вечером 23 октября жительница Гродно пожаловалась в милицию на массовое нарушение водителями правил парковки на улице Орджоникидзе. О результатах проверки сообщения рассказали в МВД.

Звонок на линию «102» поступил около 20.30. Жительница областного центра сообщила, что на улице Орджоникидзе «около 10 автомобилей припаркованы с нарушением ПДД».

На место выбыли сотрудники ГАИ, чтобы разобраться в ситуации.

«Гражданка сильно преувеличила ситуацию. Инспекторы выявили только один автомобиль, который стоял с нарушением правил парковки», — отметили в ГАИ.

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