Белоруска пожаловалась на 10 авто, которые были припаркованы с нарушением ПДД

Белоруска пожаловалась на 10 авто, которые были припаркованы с нарушением ПДД4
- 24.10.2024, 10:34
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ГАИ проверила сообщение.
Вечером 23 октября жительница Гродно пожаловалась в милицию на массовое нарушение водителями правил парковки на улице Орджоникидзе. О результатах проверки сообщения рассказали в МВД.
Звонок на линию «102» поступил около 20.30. Жительница областного центра сообщила, что на улице Орджоникидзе «около 10 автомобилей припаркованы с нарушением ПДД».
На место выбыли сотрудники ГАИ, чтобы разобраться в ситуации.
«Гражданка сильно преувеличила ситуацию. Инспекторы выявили только один автомобиль, который стоял с нарушением правил парковки», — отметили в ГАИ.