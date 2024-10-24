В России резко подорожает телевидение

В России резко подорожает телевидение1
- 24.10.2024, 10:40
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А также мобильная связь и домашний интернет.
В 2025 году 95% российских компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии планируют поднять тарифы. Это следует из опроса TelecomDaily, результаты которого публикуют «Известия».
Почти половина компаний (49%) собирается увеличить тарифы на 10–15%, еще 22% говорят, что рост цен составит 20% и более, в 24% организаций прогнозируют, что тарифы вырастут на 3–10%.
Основным фактором, влияющим на бизнес в 2024 году, 66% опрошенных операторов связи назвали нехватку оборудования и увеличение его стоимости. Также 55% компаний пожаловались на дефицит кадров, а 54% — на государственное регулирование. Год назад о дефиците оборудования и кадровом голоде сообщали 42% и 40% телеком-компаний.
Также операторы рассказали об увеличении издержек. О росте этого показателя более чем на 10% заявили 62% респондентов (годом ранее — 37%), еще 18% указали на увеличение в пределах 3–10%. Кроме того, компании отметили сложности с трансграничными платежами и логистикой оборудования.
«С учетом этих факторов индексация архивных тарифов, которые были разработаны и вводились в совершенно других экономических условиях, неизбежна. Всем нужно поддерживать качество сервисов и модернизировать сети под растущий трафик», — пояснил близкий к одной из крупных телеком-компаний источник «Известий».
По его словам, новые тарифы будут вводиться уже с учетом текущей экономической ситуации. Однако сдерживает рост цен высокая конкуренция на рынке как фиксированной, так и мобильной связи. Поэтому операторы ищут оптимальный баланс в тарифной политике, отметил собеседник издания.
Одна из главный проблем российской отрасли связи — дефицит оборудования, говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, из-за падения рубля оно дорожает, а с каждым новым витком санкций усложняются цепочки его оплаты и доставки.
На формирование стоимости услуг связи влияют тарифы на электроэнергию, зарплаты на рынке IT и телекома, а также курс доллара, перечислил партнер ComNews Research Леонид Коник. «Операторы связи любят говорить, что за последние 10 лет все коммунальные услуги подорожали в разы, а среднемесячный платеж сотового абонента (ARPU) остался почти прежним. Это не так. С середины 2014-го к середине 2024 года тарифы на электроэнергию выросли в 1,5–1,7 раза, курс доллара увеличился в 2,42 раза, а мобильный ARPU в 1,4 раза (у МТС) и в 1,68 раза (у Т2). Так что операторы сотовой связи постепенно повышали тарифы, и следующий год не станет исключением», — говорит эксперт.
В Минцифры отметили, что модернизация сетей, развитие современных технологий, обеспечение быстрой и качественной связи требуют дополнительных расходов от операторов, однако рост тарифов должен быть экономически обоснованным. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что не получали сообщений о планируемом повышении тарифов. «В случае выявления необоснованного роста цен на услуги связи ведомство примет меры антимонопольного реагирования», — заверили в ФАС.