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Полный ноль

1
  • Вадим Денисенко
  • 24.10.2024, 10:43
  • 1,492
Полный ноль

БРИКС сегодня — это исключительно декларативная структура.

Почему в Казань уехал генсек ООН?

Гутерриш понимает: это первый в истории ООН конфликт такого масштаба, где ООН вообще не участвует в мирных переговорах. Он не может не понимать, что Россия это сознательно делает, требуя Ялту-2 и новый раздел мира. Он точно не хочет стать тем, о котором скажут: он похоронил ООН. Потому он и уехал в Казань.

Наша проблема в том, что мы не можем послать его, как Израиль и объявить персоной нон-грата. Но и толку от него будет столько же, сколько от мирных инициатив Папы Римского. Гутерриш не за Путина. Он прикрывает свою задницу, надеясь, что на каком-то этапе ООН таки присоединятся к переговорам.

Что хочет Китай в Казани?

БРИКС сегодня – это исключительно декларативная структура. В ней нет экономики и в ней невозможна общая единая глобальная политика в силу противоречий в целях стран-участниц.

Главный вопрос этого саммита – разговоры о создании финансового инструмента альтернативного доллару на базе национальных валют. Но это возможно лишь в том случае, если Китай будет превращать себя в глобального финансового игрока, альтернативного доллару. На это Россия в принципе повлиять не может, ведь 80-85% валютных расчетов РФ – это юань (сколько золото пока сказать сложно).

Что касается Украины, то Китай будет и дальше продвигать свой мирный план, ожидая переговоров с США. Собственно время проведения самого саммита – за две недели до выборов в США, не предусматривает каких-либо решений по Украине.

Индия

Индии нужна дешевая нефть и коридор Север-Юг, который сейчас испытывает серьезные проблемы, связанные с усложнением ситуации обострения в противостоянии Иран-Израиль. Индия играет в перспективу плюс 20 лет и хочет превратиться в глобального игрока в середине 21 века. И дешевая российская нефть – один из элементов этой стратегии. Украина в этой игре особой роли для индусов не играет.

В целом можно продолжать анализ по другим странам, но сущности саммита это не изменит. Единственным его достижением для России будет то, что Путин продемонстрирует, что он не в изоляции. Никаких других решений там не будет. И главное, у БРИКС нет никаких шансов на то, чтобы сейчас превратиться в политический или военно-политический союз.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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