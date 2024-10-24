Путин отправит россиян умирать еще и за Ына 1 Виктория Зубкова, planeta.press

24.10.2024, 10:50

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Фото: AFP

Воевать придется по старинке — телом против стали.

14 октября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. А уже 18 октября Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила об отправке порядка 12 тыс. северокорейских военных в Россию для войны с Украиной.

Новость о прибытии северокорейских военных опасающиеся мобилизации россияне встретили с облегчением, предпочитая не думать, что скоро им самим придется ехать на 38-ю параллель умирать за Ына в войне КНДР против Южной Кореи и ее союзников (Японии, США и др.). Из Пхеньяна звучит все более агрессивная риторика. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что в новой конституции страны Южная Корея будет официально обозначена как «враждебное государство», а сестра Ким Чен Ына назвала Сеул и Киев «невоспитанными собаками, выпестованными США». Недалек час, когда россиянам придется ехать на новую войну, а ведь они и «старую» не закончили, и даже не изгнали ВСУ из Курской области.

Договор РФ и КНДР предусматривает военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую. В частности, в ст. 4 договора сказано, что «в случае если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами». Ст. 3 договора предусматривает, что «стороны сотрудничают друг с другом в целях обеспечения прочного регионального и международного мира и безопасности». «В случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из Сторон акта вооруженной агрессии стороны по требованию одной из сторон незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций с целью координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи друг другу для содействия устранению возникшей угрозы», — сказано в документе.

Путин и Ын подписали проект договора 19 июня во время визита президента РФ в Пхеньян, однако речь о ратификации документа в российском парламенте зашла только сейчас. Чтобы понять, кто за кого будет воевать, достаточно сравнить численность населения — около 144 млн человек в России против порядка 26 млн в Северной Корее. Вот и ответ на вопрос, чем рассчитается Москва за то, что Пхеньян поставляет половину снарядов для войны в Украине — людьми.

Воевать россиянам на пару с северокорейцами придется по старинке — «телом против стали». Южная Корея — крупнейший производитель вооружений в мире. Южнокорейские оборонные компании производят оружие дешевле и быстрее, чем США или ЕС, и на сегодняшний день оно пользуется огромным спросом. Американские и большинство европейских производителей занимаются разработками в области стратегического оружия, пишет агентство Bloomberg, но война в Украине показала, что традиционное вооружение все еще востребовано. Пока американские и европейские оборонные подрядчики пытаются возобновить или нарастить производство, южнокорейские демонстрируют преимущества не останавливавшихся производственных линий, бесперебойных цепочек поставок и коротких сроков доставки.

Дела в российском ВПК идут не так бойко. «Мы до сих пор <…> используем тот самый (советский — прим. ред.) запас. Если бы его не было — то все», — признал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он пожаловался, что Украине оружие поставляет весь мир, тогда как Россия находится «на самообеспечении», но сейчас с поставками «в целом все благополучно». Настолько «благополучно», что 80% военной техники, которую российская армия везет на фронт — советское ржавое старье, в том числе артиллерия 50-х годов прошлого столетия.

Северокорейцы на украинских фронтах станут целью номер один, и чем будет заинтересована Южная Корея, ведь это будет способствовать демилитаризации КНДР. Президент Республики Корея Юн Сок Ель провел экстренное совещание по безопасности, в ходе которого назвал отправку войск «серьезной угрозой» безопасности для своей страны и мирового сообщества. Ввиду этого Сеул будет заинтересован в гораздо более мощном сотрудничестве с Украиной, в том числе и в части развития украинского военно-промышленного комплекса.

Правительство и военные Южной Кореи «рассматривают план отправки в Украину» персонала, включая сотрудников разведки, работающих с упором на Северную Корею, и экспертов по тактике КНДР, сообщил 21 октября журнал Newsweek со ссылкой на южнокорейскую разведку. Они будут проводить допросы или делать переводы, если северокорейские солдаты будут захвачены в плен украинскими военными, а также предоставлять Киеву информацию о военной тактике, доктрине и операциях Пхеньяна. Минобороны Республики Корея также сообщило, что будет рассматривать меры по возможным поставкам летального оружия в Украину и придерживается «открытой позиции» на этот счет. До текущего момента Сеул оказывал лишь гумпомощь.

Виктория Зубкова, planeta.press

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