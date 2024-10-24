Ученые напоили шершней алкоголем

Ученые напоили шершней алкоголем2
- 24.10.2024, 10:51
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Опыты начинали с концентрации этанола в 20%.
Зоологи провели лабораторные эксперименты, в которых на протяжении недели давали шершням Vespa orientalis сладкие растворы с разным содержанием этанола, пишет «Нож».
В природе зрелые фрукты и другие растительные продукты могут образовывать спирт в процессе естественной ферментации или гниения. Поскольку такая пища очень питательна, это привлекает к ней многих животных.
Однако из-за токсичности алкоголя обилие подобной еды может навредить. Если концентрация этанола превышает 4%, отрицательные эффекты проявляются даже у видов, привычных к небольшому количеству спирта в пище.
Опыты начинали с концентрации в 20%. Это максимальное значение, возможное при брожении натуральных дрожжей — микроскопических грибов, обитающих на поверхности фруктов, ягод и цветов.
Не увидев негативных реакций, ученые стали повышать содержание спирта, чтобы определить наивысшую концентрацию, которую способны переносить восточные шершни. В итоге ее довели до 80%.
Хотя после такого раствора шершни какое-то время не могли нормально летать и передвигаться, а некоторых особей заметили лежащими на спине, вскоре они пришли в себя.
Переработав этанол, шершни продолжили строить гнездо. Исследователей это поразило, поскольку подобный эксперимент с медоносными пчелами привел к их гибели в течение 24 часов.
По мнению ученых, необычайная стойкость восточных шершней к спирту объясняется высокой скоростью метаболизма этанола в их организме, которую, вероятно, обеспечивает наличие у представителей рода особых генов.