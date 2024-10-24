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Про многополярность

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  • Сергей Асланян
  • 24.10.2024, 10:53
  • 1,972
Про многополярность
Сергей Асланян

Путин — за грязь и нищету.

Путин за многополярность мира. Чтобы не только Америка. Чтоб не всё по-американски, но и ещё по-русски.

А по-американски, это как? Это когда у каждого машина, дом, стиральная машина, мытые руки и чищеные зубы, страховка и зарплата. Так во всем мире быть не должно.

Должно быть ещё и по-русски. Голодно, страшно, бедно, грязно.

В Казань на БРИКС прибыли те, кто выглядит союзником Путина. Они за грязь, голод, страх, нищету.

Гутерриш потому и не приехал к Зеленскому на Саммит Мира в Женеву, что там были те, кому достаточно однополярности.

Но приехал в Казань к Путину, потому что ООН тоже за многополярность, чтоб не получилось на Земле одинакового благополучия для всех и оставались страшные места, где найдется место и для ООН.

Сергей Асланян, «Фейсбук»

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