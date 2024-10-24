Эксперт: У России начались серьезные проблемы с ПВО 24.10.2024, 10:58

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Хватит только на Москву и область.

Россия наращивает ПВО, однако только на пути в Москву и надежно защитить стратегически важные объекты в других уголках страны и на временно оккупированных территориях Украины уже не может. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный эксперт Ян Матвеев.

По его словам, на дефицит систем ПВО в РФ указывает то, что недавно пострадал от атак аэродром в Майкопе, где поразили склад с боеприпасами и нефтебаза в оккупированной Феодосии.

Матвеев также вспомнил информацию о том, что в России пытаются восстановить старые системы противовоздушной обороны, такие как комплексы С-300. Однако происходит это не быстро.

«А производить большое количество новых систем ПВО тоже невозможно просто потому, что промышленность для этого не подготовлена. Это системы очень дорогие, на них никогда не было какого-то массового заказа - это не танки, не БМП, их там сотнями штук, просто они были не нужны, поэтому и заводов под такое массовое производство и нет», - пояснил он.

Россия оказалась в ситуации, когда имеет множество важных объектов по всей своей территории, однако защитить их не может. Тем более, что комплексы ПВО необходимы еще и на линии фронта, ведь там их время от времени уничтожают и они требуют экстренной замены.

Поэтому до конца войны у Кремля будет большая проблема с защитой всех важных целей и, скорее всего, в РФ будут предоставлять противовоздушную оборону только для наиболее приоритетных целей, таких как Крымский мост, резиденция Путина, или инфраструктурные объекты в Москве.

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