Контролируемая «стабильность» может испортиться 2 Telegram-канал «Письма к дочери»

24.10.2024, 11:04

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Зачем так спешить с «выборами»?

Кое-кто не будет проводить досрочные ««выборы»» 23 февраля, как ему спекулировали некоторые отдельные «экстремисты». Потому что у кое-кого стабильность и полностью контролируемая ситуация.

А когда у тебя полностью контролируемая ситуация, то тебе не надо проводить досрочные «выборы». Куда спешить, да?

Поэтому никаких досрочных «выборов» 23 февраля не будет. Досрочные «выборы» будут 26 января. А все почему? Потому что нет никакой срочности. Настолько нет никакой срочности, что досрочные «выборы» будут еще на месяц срочнее.

И я, конечно, немножко недоумеваю. Вот про 23 февраля или какое-нибудь раннее марта, у меня, скажем, никаких недоумений не было. С 23 февраля, или ранним марта, все было понятно. Процветание настолько расцвело, что надолго его уже не хватит. До лета, когда «выборы» надо было проводить по плану, процветание точно кончится.

Поэтому до лета с «выборами» тянуть было нельзя. Но что такого плохого может случиться с процветанием за один месяц? Вот, кажется, один лишний месяц процветанию бы точно не повредил. Процветание так быстро обычно не портится. Ну то есть, иногда оно может, конечно, испортиться буквально за пару дней. Но пока для этого нету никаких очевидных признаков, данных нам в статистических ощущениях.

Хотя, кое-кто, конечно, знает про свое процветание точно лучше, чем мы с тобой. Потому что у кое-кого есть много недоступных нам медицинских данных.

И может быть, с процветанием все гораздо хуже, чем мы думаем. Может, процветанию больше трех месяцев уже и не дают.

А с другой стороны, дело может быть совсем в других диагнозах. Может, не только процветание до лета не дотянет. Тогда, конечно, с электоральной кампанией лучше не затягивать. Лучше уложиться в три месяца, пока в членах организма есть еще некоторая избирательная бодрость.

А еще оба диагноза могут осложняться неблагоприятными геополитическими факторами. Не мог не заметить, что про свое участие в электоральной кампании кое-кто порадовал не своих свидетелей стабильности, а чужих. Хотя свои все это время изнемогали из-за проклятой неопределенности.

И что с датой «выборов» кое-кто определился на следующий день после того, как российский посол Грызлов пообещал, что Россия защитит его от дестабилизации на случай электоральной кампании. А в день, когда определилась дата «выборов», белорусские и российские генералы определились с замыслом совместных учений на будущий год. Генералы, правда, не сказали, когда конкретно они собираются провести совместные учения. Но некоторые «экстремисты» подозревают, что их могут совместить с электоральной кампанией.

Короче, все стабильно и под контролем. Поэтому никаких досрочных «выборов» 23 февраля проводить не надо. А надо провести досрочные «выборы» 26 января. А то до 23 февраля контролируемая стабильность может где-нибудь испортиться.

Не говоря уже про разные внезапные неприятности.

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