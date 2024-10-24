Сын Януковича получил гражданство России 3 24.10.2024, 11:33

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Александр Янукович

Свою компанию он зарегистрировал в РФ еще 10 лет назад.

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство, сообщают российские СМИ.

Так, согласно документам, которые опубликовало агентство РИА Новости, Александр Янукович занимается в России бизнесом.

Его компания «МАКО холдинг», основным видом деятельности которой является управление финансово-промышленными группами, была зарегистрирована в российской юрисдикции еще 10 лет назад.

Напомним, Александр Янукович покинул Украину в 2014 году. Он находится в санкционных списках Украины, Евросоюза, США, Великобритании и других стран.

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