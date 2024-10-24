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В Беларуси продают здания усадьбы, где в свое время работал учителем Янка Купала

  • 24.10.2024, 11:17
В Беларуси продают здания усадьбы, где в свое время работал учителем Янка Купала

Она принадлежала роду Святских.

В Сенненском районе на торги выставлены несколько исторических зданий усадьбы рода Святских, расположенной в агрогородке Пламя (бывшей деревне Старая Белица). Об этом сообщил комитет «Витебскоблимущество». Это имение знаменитого рода ВКЛ. А еще в свое время тут работал Янка Купала, пишет blizko.by.

Усадьба Святских, ставшая известной благодаря этому дворянскому роду, была возведена в классическом стиле. Однако еще до них в этих местах проживали не менее знаменитые фигуры, такие как жена канцлера Великого княжества Литовского Яна ГлебовичаАнна БарташевичЯн Сапега. Но именно при Карле Святском имение приобрело широкую известность. Сегодня остатки этой усадьбы скрыты под густыми зарослями, а здания пришли в запустение.

Еще до начала XX века вокруг усадьбы был возведен комплекс хозяйственных построек. В одном из зданий производили масла и сыры под брендом Dobra Bielica, K. Swiackiego. Позже это строение было перепрофилировано в спиртзавод, который продолжал работать более века. Именно это здание, наиболее хорошо сохранившееся среди других построек, выставлено на аукцион.

Интересно, что ранее, в конце 2022 года, стоимость комплекса усадьбы оценивалась в 2 933 000 рублей. Однако за последний год цена была значительно снижена, что может привлечь внимание потенциальных инвесторов и ценителей исторической архитектуры.

Аукцион по продаже зданий состоится 29 октября в 15:00 в здании комитета «Витебскоблимущество» по адресу: Витебск, улица Правды, 38. Заявки на участие принимаются в рабочие дни с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. Последний день приема документов — 29 октября до 12:00. Подробная информация о лоте доступна на сайте комитета.

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