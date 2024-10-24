В Беларуси продают здания усадьбы, где в свое время работал учителем Янка Купала 24.10.2024, 11:17

Она принадлежала роду Святских.

В Сенненском районе на торги выставлены несколько исторических зданий усадьбы рода Святских, расположенной в агрогородке Пламя (бывшей деревне Старая Белица). Об этом сообщил комитет «Витебскоблимущество». Это имение знаменитого рода ВКЛ. А еще в свое время тут работал Янка Купала, пишет blizko.by.

Усадьба Святских, ставшая известной благодаря этому дворянскому роду, была возведена в классическом стиле. Однако еще до них в этих местах проживали не менее знаменитые фигуры, такие как жена канцлера Великого княжества Литовского Яна Глебовича — Анна БарташевичЯн Сапега. Но именно при Карле Святском имение приобрело широкую известность. Сегодня остатки этой усадьбы скрыты под густыми зарослями, а здания пришли в запустение.

Еще до начала XX века вокруг усадьбы был возведен комплекс хозяйственных построек. В одном из зданий производили масла и сыры под брендом Dobra Bielica, K. Swiackiego. Позже это строение было перепрофилировано в спиртзавод, который продолжал работать более века. Именно это здание, наиболее хорошо сохранившееся среди других построек, выставлено на аукцион.

Интересно, что ранее, в конце 2022 года, стоимость комплекса усадьбы оценивалась в 2 933 000 рублей. Однако за последний год цена была значительно снижена, что может привлечь внимание потенциальных инвесторов и ценителей исторической архитектуры.

Аукцион по продаже зданий состоится 29 октября в 15:00 в здании комитета «Витебскоблимущество» по адресу: Витебск, улица Правды, 38. Заявки на участие принимаются в рабочие дни с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. Последний день приема документов — 29 октября до 12:00. Подробная информация о лоте доступна на сайте комитета.

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