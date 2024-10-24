Глава «Ахмата» обвинил россиян в съемке постановочных роликов для TikTok 24.10.2024, 11:23

Апти Алаудинов

Откровения Аллаудинова продолжаются.

Главарь чеченского спецназа «Ахмат» Апти Аллаудинов, чьих людей неоднократно уличали в съемках постановочных видео для TikTok, утверждает, что на самом деле этим занимается вся российская армия.

Об этом он заявил в интервью одному из так называемых «Z-военкоров», заметил сайт New Voice.

Доблестные кадыровцы героически побеждают кусты в непонятной локации.) 🤡😂

Правда жители Курской области заявляют, что кадыровцы, которые должны были охранять границу, сразу после начала боестолкновения героически сбежали. Что скажешь, Дон?) 😂 pic.twitter.com/p5bLIC4cv8 — ПиСдецкотёнку🇺🇦💪 (@TinaArishina) August 7, 2024

Тиктокеры кадыровцы первый раз в жизни увидели светофор🤡

С меткостью там тоже все сразу становится ясно. pic.twitter.com/bT9oL0Lxf4 — Memento mori (@war__online) March 30, 2022

Так, отвечая на вопрос о том, слышал ли он о постановочных видео в TikTok, в которых чеченские военные из Ахмата воюют с железнодорожными рельсами и светофорами, Алаудинов не придумал ничего лучше, чем просто перевести стрелки на ВС РФ и ее пропагандистов.

«Давайте я вам скажу одну вещь. Постановочные фильмы снимает вся Россия. Единственное, чего они не могут сказать, что это делает спецназ «Ахмат». Вся Россия снимает постановочные фильмы. Большая часть журналистов, блогеров, которые все время там, где-то что-то показывают. Пожалуйста. Они все это делают постановочно. Кто реально на передовой, непосредственно в боевых действиях снимает эти фильмы? Покажите мне их», — потребовал возмущенный глава кадыровцев.

Ранее Аллаудинов рассказал о преступлениях российских военных в Курской области.