Глава «Ахмата» обвинил россиян в съемке постановочных роликов для TikTok
- 24.10.2024, 11:23
Откровения Аллаудинова продолжаются.
Главарь чеченского спецназа «Ахмат» Апти Аллаудинов, чьих людей неоднократно уличали в съемках постановочных видео для TikTok, утверждает, что на самом деле этим занимается вся российская армия.
Об этом он заявил в интервью одному из так называемых «Z-военкоров», заметил сайт New Voice.
Доблестные кадыровцы героически побеждают кусты в непонятной локации.) 🤡😂— ПиСдецкотёнку🇺🇦💪 (@TinaArishina) August 7, 2024
Правда жители Курской области заявляют, что кадыровцы, которые должны были охранять границу, сразу после начала боестолкновения героически сбежали. Что скажешь, Дон?) 😂 pic.twitter.com/p5bLIC4cv8
Тиктокеры кадыровцы первый раз в жизни увидели светофор🤡— Memento mori (@war__online) March 30, 2022
С меткостью там тоже все сразу становится ясно. pic.twitter.com/bT9oL0Lxf4
Так, отвечая на вопрос о том, слышал ли он о постановочных видео в TikTok, в которых чеченские военные из Ахмата воюют с железнодорожными рельсами и светофорами, Алаудинов не придумал ничего лучше, чем просто перевести стрелки на ВС РФ и ее пропагандистов.
«Давайте я вам скажу одну вещь. Постановочные фильмы снимает вся Россия. Единственное, чего они не могут сказать, что это делает спецназ «Ахмат». Вся Россия снимает постановочные фильмы. Большая часть журналистов, блогеров, которые все время там, где-то что-то показывают. Пожалуйста. Они все это делают постановочно. Кто реально на передовой, непосредственно в боевых действиях снимает эти фильмы? Покажите мне их», — потребовал возмущенный глава кадыровцев.
Ранее Аллаудинов рассказал о преступлениях российских военных в Курской области.
😁Ну что ж, друзья, у нас очередной шедевр от Апти Алаудинова — клоунады в исполнении "тикток-войск".— Pulse of Ukraine (@PulseOfUkraine) October 23, 2024
Да-да, не шутка.
Алаудинов сам признал, что их Ахмат — это настоящие тикток-войска.
Смешно? Да, но дальше — еще смешнее. Оправдывает это тем, что у России теперь вообще… pic.twitter.com/Gbisu8W263