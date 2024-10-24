Алексей Протас отметился ассистом в победном матче «Вашингтона» с «Филадельфией» 24.10.2024, 11:26

Алексей Протас

Фото: Getty Images

Пятый выигрыш подряд дался непросто.

В ночь на 24 октября «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает betnews.by.

Вашингтон — Филадельфия — 6:3 (Рэддиш, 4:50, Дауд, 22:49, Макмайкл, 24:04, 27:16, Дюбуа, 57:48-п/в, Овечкин, 58:50-п/в; Конечны, 32:04-бол., Типпетт, 36:16, Мичков, 46:36-бол.).

Пятый выигрыш подряд дался «кэпс» непросто. В третьем периоде российский нападающий Матвей Мичков сократил разрыв до минимума — и в итоге все решилось в концовке, когда «столичники» дважды поражали пустые ворота.

В составе вашингтонцев белорусский форвард Алексей Протас выходил на лед в первом звене вместе с Александром Овечкиным и Диланом Строумом. Big Pro начал голевую атаку на 23-й минуте, которую завершил Ник Дауд.

Протас провел на льду 12:59 игрового времени, сделал 1 ассист, совершил 3 броска, допустил 1 потерю, заработал показатель полезности «+2». В нынешнем сезоне у Алексея уже 4 (1+3) балла.

С 10 очками в 6 матчах «Вашингтон» расположился на 3-м месте Восточной конференции, а «Филадельфия» замыкает ее таблицу с 3 баллами.

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