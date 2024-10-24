Skoda вывела на тесты свой самый быстрый кроссовер 24.10.2024, 11:33

Фотофакт.

Второе поколение Skoda Kodiaq вскоре получит высокопроизводительную версию vRS. Ее прототипы уже выехали на тесты, где и попали в объективы фотошпионов, пишет «Автоцентр».

Тестовые мулы вышли на дорожные испытания без маскировки, что позволило рассмотреть их особенности. Новинка во многом повторяет базовый Kodiaq, отличия сводятся к более агрессивному переднему бамперу и увеличенному воздухозаборнику. Еще кроссовер получил темные накладки на порогах, новые 20-дюймовые колесные диски с более динамичным дизайном и прямоугольные патрубки выхлопной системы.

Салон кроссовера на фото не показали. Ожидается, что в его оснащение войдет спортивное рулевое колесо и новые сиденья с боковой поддержкой. Что касается силовой установки, то, вероятно, в движение Kodiaq vRS будет приводить 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью 261 л.с. и 370 Нм крутящего момента.

Такой мотор используется в новых VW Golf GTI и Octavia vRS. Он позволяет разгоняться с места до «сотни» за шесть секунд и развивать максимальную скорость в 250 км/ч, что сделает Kodiaq vRS самым быстрым кроссовером в линейке чешской марки. О дате дебюта высокопроизводительной новинки информации нет. Но учитывая тот факт, что на тесты она выехала без маскировки, это произойдет скоро.

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