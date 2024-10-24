«Позволить себе ребенка не могу: просто не обеспечу» 4 24.10.2024, 11:37

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Белорусская учительница показала свой расчетник.

Учителя получили расчетники за сентябрь, но не все остались довольны начисленными суммами. Так, сразу несколько педагогов сообщили изданию Tochka.by о зарплате примерно 1200 рублей.

«Не могу себе позволить ребенка»

Марина (имя изменено по просьбе героини, ее контакты есть в редакции) работает в статусе молодого специалиста в одной из белорусских школ. В первые месяцы после распределения девушка получала совсем скромную зарплату — 600−700 рублей.

— Я оплачивала квартиру и жила… Не знаю, как жила. На самом деле не хватало денег ни на что, — честно призналась собеседница.

К концу прошлого учебного года ее доход чуть подрос: с января ввели стандартный налоговый вычет для молодых специалистов, подняли зарплату учителям.

При этом нагрузка в школе у педагога составляла 23 часа. В этом учебном году больше — 27,8 часа. Разница же в зарплате по сравнению с маем 2024-го всего 150 рублей, рассказала Tochka.by учительница.

Не так давно Марина вышла замуж. Теперь перед супружеской парой остро стоит жилищный вопрос — молодые люди думают о детях.

«Но позволить себе ребенка не могу: попросту не обеспечу. С одной зарплатой мужа мы не справимся», — поделилась собеседница.

Марине как молодому специалисту предлагали общежитие, но условия там не самые лучшие. Чтобы заехать, сначала нужно вложиться в обустройство, отметила она.

Поэтому сообща с мужем решили, что выгоднее снимать готовую к проживанию квартиру, нежели обустраивать комнату в общежитии.

В этом учебном году за 27,8 часа педагогической нагрузки в сентябре Марина получила 1173 рубля.

Классного руководства у девушки нет, кружки в расчетном листе не обозначены: их оплата происходит по другой траектории. Но суммы совсем небольшие. К примеру, за месяц в прошлом учебном году собеседница получила примерно 19−25 рублей.

— Считаю, что ненормально за существенно большую нагрузку иметь зарплату всего на 150 рублей выше. Конечно, возникают вопросы. Но к завучу с ними лучше не подходить: ничего не объяснит, а вот накричать может. Поэтому поспрашивала коллег из разных регионов, как у них, — пересказала ход мыслей Марина.

Больше всего ее заинтересовал размер премии. По ее словам, у учителя она никогда не превышала 1%. Так же было и у других преподавателей этой школы, с которыми девушка общалась на подобную тему.

При этом многие коллеги из соседних регионов удивлялись однопроцентной выплате: раньше с таким не сталкивались.

— Другие строчки в расчетном листе, такие как надбавка за контракт, у нас тоже есть, но все считается по минимуму. Может, дело в том, что я работаю не в самом богатом городе страны? Честно говоря, теряюсь в догадках, — заметила собеседница.

Более того, зарплата специалиста без опыта, который только пришел в школу, отличается от выплат Марине всего на 100 рублей, отметила она. При этом его нагрузка — 23 часа.

— Когда же я лишусь статуса молодого специалиста, то потеряю некоторые преференции. В итоге зарплата явно не увеличится, — поделилась расчетами педагог.

Такие перспективы Марину пугают, поэтому она допускает мысль как об уходе из преподавания в целом, так и об уменьшении нагрузки в школе. В последнем случае на освободившееся время можно найти вторую работу.

— Просто обидно, неужели мой труд и правда стоит копейки?! — задала риторический вопрос Марина.

«Намекали на неприятности»

В Tochka.by обратился еще один преподаватель из другого региона Беларуси. Его зарплата в сентябре при загрузке 33 часа не достигла и 1300 рублей. Чтобы дать комментарий изданию, Минобразования запросило расчетник учителя. Педагог согласился поделиться фото с пропущенными личными данными.

Вскоре после этого администрация школы вызвала преподавателя «на беседу», во время которой руководители «намекали на неприятности».

В результате преподаватель попросил не публиковать его историю.

Как определяют размер допвыплат

С вопросом по размеру зарплат учителей Tochka.by обратилась в Министерство образования. Издание спросило, как педагоги могут повысить уровень дохода, ведь, по статистике, учителям начисляют в среднем чуть больше 2020 рублей.

В министерстве подчеркнули, что зарплата работников бюджетных организаций состоит из оклада, надбавок, премии и других выплат.

Надбавки педагогов бывают:

за стаж работы в бюджетных организациях;

за работу по контракту;

за специфику работы в сфере образования;

за работу в отрасли;

за высокие достижения в труде.

«Размеры, порядок и условия выплаты премии, надбавки за высокие достижения в труде определяются согласно положениям, утверждаемым руководителем учреждения образования», — отметили в Минобразования.

Кроме того, в школе создается комиссия, заседания которой проходят ежемесячно с участием профсоюза. С ее председателем и согласовывается решение о материальном стимулировании работника.

«Конкретные размеры <…> определяются с учетом фактически отработанного времени работника и критериев, установленных положением», — разъяснили специалисты ведомства.

Зарплаты учителей по статистике

В 2024 году с 1 января учителям учреждений общего среднего и специального образования повыcили оплату труда на 22% оклада.

По данным Белстата, среднемесячная начисленная зарплата учителей за январь — август 2024-го составила 2022,3 рубля. Рост к аналогичному периоду прошлого года — 28,6%.

Педагогические работники, по официальным данным, получают 1829 рублей, а воспитатели дошкольного образования — 1436 рублей.

Сейчас прорабатывается вопрос о повышении надбавки за работу в отрасли отдельным категориям педагогических работников, в том числе учителям, рассказали в Минобразования. Изменения могут произойти с 1 января 2025 года.

Как выплачивают премии учителям

Направляются средства в размере 20% суммы окладов работников. Также могут использоваться неизрасходованные на оплату труда суммы. Такое может происходить за счет открытых вакансий, выхода на больничный некоторых сотрудников и т. д.

«Размеры, порядок и условия выплаты премий определяются согласно положениям, предусматривающим показатели (критерии), условия и размеры, которые утверждаются руководителем учреждения образования по согласованию с профсоюзным комитетом», — пояснили в Минобразования.

Кроме того, если школа «зарабатывает» больше, чем расходует, остаток средств можно использовать для дополнительного премирования работников.

Как учителям получать больше

Уровень зарплаты учителей может повышаться за счет классного руководства (выплачивают 100% базовой ставки, сейчас это 253 рубля), надбавки за характер труда, присвоение квалификационной категории, выполнение отдельных видов работ.

К последним относят работу по обеспечению защиты прав и законных интересов детей из неблагополучных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работу с родителями, работу по организации питания, оздоровления обучающихся, в том числе в каникулярный период.

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