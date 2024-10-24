Боец ВСУ в одиночку уничтожил штурмовую группу оккупантов 24.10.2024, 11:36

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С помощью автомата и гранат.

В соцсетях появилось невероятно захватывающее видео с бойцом Сил обороны, который в одиночку уничтожил целую штурмовую группу российских захватчиков.

Соответствующими кадрами от 425-го отдельного штурмового батальона поделился у себя в Telegram-канале украинский журналист Юрий Бутусов.

На них видно, как военнослужащий ВСУ при поддержке аэроразведки атакует оккупантов, вступая с ними в ближний бой, и громит противника, используя при этом лишь автомат и гранаты.

По словам Бутусова, видео было снято возле Новогродовской шахты на Покровском направлении.

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