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США предложили «Большой семерке» ввести эмбарго на палладий и титан из России

  • 24.10.2024, 12:01
США предложили «Большой семерке» ввести эмбарго на палладий и титан из России

Для ограничения доходов на войну.

Представители Белого дома предложили союзникам рассмотреть вопрос о санкциях против палладия и титана из России, рассказал Bloomberg знающий об этом человек. По его словам, американцы завели разговор об этом на встрече заместителей министров финансов G7 в Вашингтоне, чтобы обсудить возможность новых мер по ограничению доходов ведущей войну России.

Евросоюз готовится с нового года возобновить санкционную атаку на Россию, писало Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов. Сейчас в ЕС председательствует Венгрия, практически прекратившая дискуссию о каких-либо ограничительных мерах. В январе председателем станет Польша, которая выступает за их ужесточение. «Мы надеемся, что все вопросы, ставшие заложниками неконструктивной блокировки со стороны Венгрии, будут решены в срочном порядке. Все, безусловно, ждут глотка свежего воздуха», — сказал изданию высокопоставленный дипломат ЕС.

Проблема с такими металлами, как палладий и титан, в том, что Европа сильно зависит от их поставок из России. Титан, в частности, применяется в авиастроении (его закупает Airbus), а палладий — в каталитических конвертерах для автомобилей. Кроме того, они используются в медицинских имплантах, полупроводниках и др. «Норильский никель» обеспечивает 40% мирового производства палладия.

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