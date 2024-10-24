США предложили «Большой семерке» ввести эмбарго на палладий и титан из России 24.10.2024, 12:01

Для ограничения доходов на войну.

Представители Белого дома предложили союзникам рассмотреть вопрос о санкциях против палладия и титана из России, рассказал Bloomberg знающий об этом человек. По его словам, американцы завели разговор об этом на встрече заместителей министров финансов G7 в Вашингтоне, чтобы обсудить возможность новых мер по ограничению доходов ведущей войну России.

Евросоюз готовится с нового года возобновить санкционную атаку на Россию, писало Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов. Сейчас в ЕС председательствует Венгрия, практически прекратившая дискуссию о каких-либо ограничительных мерах. В январе председателем станет Польша, которая выступает за их ужесточение. «Мы надеемся, что все вопросы, ставшие заложниками неконструктивной блокировки со стороны Венгрии, будут решены в срочном порядке. Все, безусловно, ждут глотка свежего воздуха», — сказал изданию высокопоставленный дипломат ЕС.

Проблема с такими металлами, как палладий и титан, в том, что Европа сильно зависит от их поставок из России. Титан, в частности, применяется в авиастроении (его закупает Airbus), а палладий — в каталитических конвертерах для автомобилей. Кроме того, они используются в медицинских имплантах, полупроводниках и др. «Норильский никель» обеспечивает 40% мирового производства палладия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com