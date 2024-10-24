США предложили «Большой семерке» ввести эмбарго на палладий и титан из России
- 24.10.2024, 12:01
Для ограничения доходов на войну.
Представители Белого дома предложили союзникам рассмотреть вопрос о санкциях против палладия и титана из России, рассказал Bloomberg знающий об этом человек. По его словам, американцы завели разговор об этом на встрече заместителей министров финансов G7 в Вашингтоне, чтобы обсудить возможность новых мер по ограничению доходов ведущей войну России.
Евросоюз готовится с нового года возобновить санкционную атаку на Россию, писало Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов. Сейчас в ЕС председательствует Венгрия, практически прекратившая дискуссию о каких-либо ограничительных мерах. В январе председателем станет Польша, которая выступает за их ужесточение. «Мы надеемся, что все вопросы, ставшие заложниками неконструктивной блокировки со стороны Венгрии, будут решены в срочном порядке. Все, безусловно, ждут глотка свежего воздуха», — сказал изданию высокопоставленный дипломат ЕС.
Проблема с такими металлами, как палладий и титан, в том, что Европа сильно зависит от их поставок из России. Титан, в частности, применяется в авиастроении (его закупает Airbus), а палладий — в каталитических конвертерах для автомобилей. Кроме того, они используются в медицинских имплантах, полупроводниках и др. «Норильский никель» обеспечивает 40% мирового производства палладия.