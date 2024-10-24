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ГАИ приготовила «сюрприз» для предприятий и школ по всей Беларуси

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  • 24.10.2024, 11:58
  • 1,314
ГАИ приготовила «сюрприз» для предприятий и школ по всей Беларуси

Что происходит?

В пятницу, 25 октября, Госавтоинспекция запланировала республиканскую профилактическую акцию, в рамках которой инспекторы планируют ходить по трудовым коллективам, школам и вузам для разъяснительных бесед. Начальник отделения главного управления ГАИ МВД Вероника Романькова рассказала, кто окажется в центре внимания профилактической акции, причем не только рабочих местах, но и на дорогах по всей стране.

Последний рабочий день на этой трудовой неделе ГАИ объявила Единым днем безопасности дорожного движения. По задумке ведомства он пройдет под девизом «Водитель и пешеход, уважайте пешеходный переход!», а участникам акции напомнят о правилах безопасного пересечения проезжей части и проезда пешеходных переходов.

При этом, как пояснила Романькова, одними лишь визитами на предприятия и в школы сотрудники ГАИ не ограничатся. Инспекторы выйдут на дороги страны, чтобы на деле проконтролировать, как правила проезда пешеходных переходов соблюдают автомобилисты, а также велосипедисты и сами пешеходы.

В ГАИ напомнили, что по действующим Правилам дорожного движения переходить дорогу пешеходам на средствах персональной мобильности можно не спешиваться. Но при этом необходимо соблюдать следующие требования:

заблаговременно снизить скорость,

убедиться в безопасности обстановки на дороге,

пересекать проезжую часть со скоростью идущего шагом человека.

Водителей же в ГАИ призвали «быть предельно внимательными», «благоразумными» и проявлять уважение к окружающим при проезде пешеходных переходов.

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