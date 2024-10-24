Лукашенко спешит из-за здоровья? 2 24.10.2024, 12:04

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Диктатору становится все хуже.

Политолог Валерий Карбалевич считает, что Лукашенко спешит провести «выборы» 26 января 2025 года из-за ухудшающегося здоровья. Такое мнение он выразил в статье для «Радыё Свабода»:

— Можно предположить, что гораздо большее влияние на возможные планы проведения досрочных «выборов» имеет другой фактор. А именно — проблемы со здоровьем Александра Лукашенко. Становится еще хуже, как он сам вынужден признать.

Поэтому чем скорее пройдут «выборы», тем лучше для него. Ведь внешний вид главного кандидата – важный элемент пиар-кампании. А полгода – это большой срок в этом плане: неизвестно, что может случиться за этот период.

Напомним, диктатор Лукашенко узурпирует должность президента Беларуси с 1994 года. Сейчас у него идет шестой срок подряд. Лукашенко еще в феврале заявлял о планах вновь выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих «выборах», хотя после принятия поправок в Конституцию в 2020 году обещал, что не будет вновь занимать этот пост.

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