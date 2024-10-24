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Юрий Чиж занялся молочным бизнесом в России

  • 24.10.2024, 12:06
Юрий Чиж занялся молочным бизнесом в России
Юрий Чиж
Фото с сайта belaruspartisan.org

Пока получается не очень.

Основатель и совладелец «Трайпла» Юрий Чиж снова судится. Бизнесмен пытается взять под контроль молокозавод в курортном российском городе Геленджик. Пока получается не очень, пишет «Белорусы и рынок».

В этом месяце Юрий Чиж получил отрицательное заключение в Арбитражном суде Краснодарского края.

Как следует из судебного дела, на текущий момент известный в Беларуси бизнесмен является владельцем 7 800 акций АО «МОРЕ» (до сентября этого года называлось АО «Молзавод Геленджикский»). Этот пакет составляет 38,3349% от их общего числа. Часть из них Чиж получил в середине 2010-х, часть выкупил в 2023 году у еще одного белорусского акционера завода.

В этом году белорусский бизнесмен попытался оспорить в суде факт дарения АО «МОРЕ» некой гражданкой Ириной Мосоловой своего пакета в 2 614 штук акций.

Зачем? Как нетрудно подсчитать, ее пакет составляет 12, 8471% от капитала общества. И его как раз не хватает, чтобы Чиж мог получить 51% акций предприятия.

В Арбитражный суд Краснодарского края Юрий Чиж обратился на основании того, что, якобы, когда летом 2023 года произошла эта сделка, были нарушены его права как акционера. Общество стало владельцем этого пакета в период, когда находилось в процедуре банкротства (в период с 2016 года и по сентябрь 2023-го), и другие акционеры не могли по закону на него претендовать.

Однако заседание суда, состоявшееся в начале октября, отказало истцу в признании сделки недействительной. Было указано, что она не противоречит закону и не нарушает прав других акционеров, поскольку была оформлена как акт безвозмездного дарения. Также суд постановил снять с этих акций ранее принятые по ходатайству Чижа обеспечительные меры.

У Юрия Чижа еще есть время до начала ноября обжаловать это решение. Но будет ли он дальше судиться, возможно, зависит от параллельно рассматривающегося иска Министерства экономики Краснодарского края к АО «МОРЕ». В нем ведомство просит вновь признать это предприятие банкротом. Завод простаивал в 2023 году и после выхода из первого банкротства почти на четверть нарастил убытки.

Сначала в августе в иске министерству было отказано. Но апелляционная инстанция в сентябре вновь запустила процесс возможного повторного банкротства старейшего молокоперерабатывающего предприятия города. Решение по этому вопросу, как следует из материалов дела, будет приниматься в декабре 2024 года.

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