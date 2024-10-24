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Несмываемый позор

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  • Андрей Зубов
  • 24.10.2024, 12:11
  • 5,106
Несмываемый позор
Андрей Зубов

Полмира отвернулось с отвращением от Путина.

Встреча лидеров БРИКС в Казани. Президенты и принцы, премьеры и генсек ООН жмут руку Путину, сияющему от сознания собственной значимости в глазах мирового сообщества. Высокие гости, принимающие хлеб соль из рук татарских красавиц, ответно расцветающие улыбками – и всё это в конце третьего года агрессии против Украины, когда число погибших по прихоти Путина людей по обе стороны фронта исчисляется сотнями тысяч, очень возможно, перешло за миллион. Премьеры и президенты жмут руку, подписавшую всего несколько месяцев назад тайный приказ о ликвидации Алексея Навального, целуются с тем, с согласия кого томятся сотни честных граждан в тюрьмах России, кто не пресекает расстрелов военнопленных на фронте.

Полмира отвернулась с отвращением от Путина, и оказывает поддержку жертве агрессии – Украине, а вторая половина делает вид, что всё в порядке, бизнес как всегда. И среди стран этой второй половины есть и страны демократические – Южная Африка, Бразилия, Индия, отчасти – Турция. Как это возможно? Что это? – Нравственный идиотизм целых народов? – Имморализм элит?

Шведы до сих пор стыдятся, что во время Второй Мировой дружили с нацистской Германией как ни в чем не бывало. Для многих из них эта печать позора не смыта и по сей день.

Что будет с индийцами, бразильцами, турками в будущем, когда осознание нравственного преступления, совершенного их лидерами, откроется народам? А в современном мире, грамотном и пронизанном Интернетом ничего не забывается.

Есть от одного хлеба с кровавым тираном – несмываемый позор и для правителей и для народов, от имени которых эти правители действуют.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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