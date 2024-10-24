Ждали ударов с воздуха, но подъехал Leopard: бронетранспортер РФ уничтожили прямой наводкой

Ждали ударов с воздуха, но подъехал Leopard: бронетранспортер РФ уничтожили прямой наводкой1
- 24.10.2024, 12:19
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Видеофакт.
Танк Leopard 2 прямой наводкой уничтожил российский бронетранспортер вместе с десантом. Такой поворот событий оказался неожиданным для военных из оккупационной группировки, которые наблюдали за беспилотниками и ждали ударов с воздуха.
Об этом сообщается на странице в Facebook 33-ей отдельной механизированной бригады ВСУ.
«Следили за дроном и пропустили Leopard. Эти оккупанты собрались вместе и внимательно следили за небом, пока за ними наблюдал экипаж нашего танкового батальона», — говорится в публикации 33-й бригады.