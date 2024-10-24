Окружение Лукашенко начало опровергать его заявление об участии в «выборах» 5 24.10.2024, 12:23

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Якобы «не все так однозначно».

Заявление Лукашенко о том, что он идет на «президентские выборы» в 2025 году, не «настолько однозначно», сказала в интервью российскому изданию Life пресс-секретарь диктатора Наталья Эйсмонт.

— Задали вопрос — он ответил. Причем ответ был не настолько однозначный. Он сказал: «Если сторонники скажут и ситуация в Беларуси так будет складываться, то [Лукашенко] будет выдвигать свою кандидатуру, — уточнила Эйсмонт.

Так называемые «президентские выборы» в Беларуси пройдут уже 26 января 2025 года. Стоит отметить, что дата отличается от той, которая попала в СМИ. Ранее сообщалось, что «выборы» пройдут 23 февраля.

Цивилизованный мир не признает результаты «выборов» в Беларуси.

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