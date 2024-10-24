В России могут запретить курение 3 24.10.2024, 12:26

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Продажу сигарет хотят запретить родившимся после 2009 года.

Россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года, могут запретить продавать табачную и никотиносодержащую продукцию, а также устройства для ее потребления. Соответствующий законопроект поддержал Минздрав, подготовив на него заключение правительства, с которым ознакомился «Коммерсант».

В документе отмечается, что законопроект соответствует основам госполитики по противодействию потребления табака и никотиносодержащей продукции. При этом принятие закона может лишить бюджет почти 7 миллиардов российских рублей. акцизов в 2028, когда появятся первые курильщики, перешагнувшие 18-летний рубеж. Однако это будет нивелировано снижением расходов на лечение заболеваний, вызванных курением, и непрямых экономических потерь, говорится в документе.

Сам законопроект был разработан фракцией «Новые люди» в Госдуме и отправлен на отзыв в правительство в сентябре этого года. В пояснительной записке к нему приводятся данные опроса ВЦИОМа, согласно которому 25% граждан в возрасте 18–24 лет выкуривает по несколько сигарет в день, а на долю 14–летних курильщиков приходится 1%.

Ряд ведомств не поддерживают инициативу. В частности, Минфин в своем отзыве, направленном в Минздрав, указал на положения Конституции России, согласно которым граждане старше 18 лет не ограничиваются в правах и свободах. Запрет может стимулировать потребление нелегальной продукции, что в конечном итоге «вместо защиты здоровья граждан приведет к увеличению рисков для их жизни и здоровья», заявил «Коммерсанту» представитель Минфина.

В Росалкогольтабакконтроле также предупредили о риске роста теневого сегмента табачного рынка. В июле 2024 года, по данным Минпромторга, доля нелегальной табачной продукции на российском рынке снизилась до 11,3% с 13,3% годом ранее.

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