Универсам «Центральный» в Минске снова выставили на продажу 1 24.10.2024, 12:32

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Сейчас цена ниже.

Универсам «Центральный» выставили на продажу на Realt. В 2018 году универсам продавали почти за 10 миллионов долларов. Сейчас цена ниже.

В 2014 году универсам «Центральный» купила компания «НП-Сервис», которая занималась импортом продуктов, а позже развивала сеть «Домашний». Из-за финансовых проблем в 2018 году «Центральный» выставили на продажу за 9,8 млн долларов. Покупателя тогда не нашлось. А в 2021 году в «Центральном» открылся супермаркет «Евроопт».

И вот помещения «Центрального» снова продают. Это 4 этажа общей площадью 2813 м². Также покупателю достанется земельный участок площадью 0,3094 га с правом временного пользования.

Сейчас «Центральный» выставляют за 6,74 миллиона долларов.

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