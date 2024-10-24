NYT: Китай недоволен военным союзом России и КНДР 2 24.10.2024, 12:34

2,854

Отправка войск Северной Кореи в Украину поставит Пекин в трудное положение.

Отправка войск КНДР для участия в войне с Украиной может поставить Китай в трудное положение в дипломатическом плане, пишет The New York Times.

Отмечается, что данное решение станет испытанием для «близких» дипломатических отношений между КНР и КНДР, как никогда прежде.

«Китай был разочарован нестабильностью, которую Пхеньян сеет в Северной Азии своей программой ядерного оружия и периодическими угрозами уничтожить Южную Корею. Теперь Северная Корея разжигает войну в Европе, что может углубить более широкую конфронтацию по поводу мирового порядка, который противопоставляет Соединенные Штаты и их союзников оси антизападных держав во главе с Китаем и Россией», - говорится в публикации.

Указывается, что Китай пытался позиционировать себя как «силу мира» и противопоставлять себя США, и перспектива отправки войск КНДР на войну с поддерживаемыми Западом силами подрывает эту риторику.

По словам аналитиков, еще одна проблема, которая может беспокоить руководство Китая, - обмен военными технологиями между Россией и КНДР.

«Это может подтолкнуть Север к более агрессивным действиям в отношении Южной Кореи или Японии и в то же время уменьшить способность Пекина влиять на это замкнутое государство, даже несмотря на то, что оно полагается на Китай в плане торговли и помощи», - пишет NYT.

Председатель корейского отделения Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Виктор Ча предположил, что Пекин не знает, как обуздать усилия Северной Кореи по оказанию помощи Кремлю:

«Китай оказался между параличом и некомпетентностью в этом вопросе. Хотя они косвенно поддерживают усилия России в войне, они не могут быть довольны участью КНДР. Ничего хорошего для них в этом нет ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе».

В NYT напомнили, что на саммите БРИКС лидер Китая Си Цзиньпин призвав страны «не допускать эскалации украинского конфликта».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com