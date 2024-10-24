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«Можем дойти до момента, когда сдерживание цен не поможет»

  • 24.10.2024, 12:43
  • 1,328
«Можем дойти до момента, когда сдерживание цен не поможет»

Власти станут перед дилеммой.

Старший научный сотрудник BEROC Анастасия Лузгина в комментарии для «Салiдарнасцi» рассказала, какая диллема может появиться перед белорусскими властями:

— Если так будет продолжаться, ценовой навес будет нарастать, что в перспективе усиливает инфляционные и девальвационные риски.

Если прирост ВВП будут пытаться увеличить, возникнут серьезные риски. Можем дойти до момента, когда сдерживание цен не поможет, и они начнут расти быстрее, чем планировалось.

И здесь надо будет выбирать — либо удерживаемая инфляция в районе 5%, либо прирост 4% ВВП. Не знаю, что надо сделать, чтобы эти два показателя были достигнуты вместе даже с учетом жесткого ценового регулирования.

Конечно, здесь мы также должны учитывать предвыборную кампанию.

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