«Можем дойти до момента, когда сдерживание цен не поможет»
- 24.10.2024, 12:43
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Власти станут перед дилеммой.
Старший научный сотрудник BEROC Анастасия Лузгина в комментарии для «Салiдарнасцi» рассказала, какая диллема может появиться перед белорусскими властями:
— Если так будет продолжаться, ценовой навес будет нарастать, что в перспективе усиливает инфляционные и девальвационные риски.
Если прирост ВВП будут пытаться увеличить, возникнут серьезные риски. Можем дойти до момента, когда сдерживание цен не поможет, и они начнут расти быстрее, чем планировалось.
И здесь надо будет выбирать — либо удерживаемая инфляция в районе 5%, либо прирост 4% ВВП. Не знаю, что надо сделать, чтобы эти два показателя были достигнуты вместе даже с учетом жесткого ценового регулирования.
Конечно, здесь мы также должны учитывать предвыборную кампанию.