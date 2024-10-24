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Громкий провал Кремля

  • Анатолий Несмиян
  • 24.10.2024, 12:47
  • 3,112
Громкий провал Кремля
Анатолий Несмиян

Уже не до сияющих перспектив.

Казанский саммит БРИКС для России завершается если не провально, то с нулевым результатом. Ну, или с микроскопическим плюсом, что саммит вообще состоялся и на него прибыли (хотя и не все) руководители стран Третьего мира. Из этого можно выжать хоть что-то.

Но вот ключевые немедийные вопросы остались в том же виде, что и ранее. Коллеги с непроницаемыми лицами выслушали идеи о создании разных форм внутренних расчетов, но никаких даже декларативных решений не приняли, все отдано на рассмотрение экспертов, а значит - решения нет.

Между тем «расшивка» международных расчетов для России - это не теоретический вопрос, а настоятельная потребность уже сейчас. Нынешняя российская инфляция, с которой борется ЦБ путем убийства российской экономики через повышение стоимости кредитных ресурсов - это следствие дисбаланса спроса и предложения, вызванного крайне сжатыми возможностями поставок товаров из-за рубежа. И никакое повышение ставки эту проблему не решит, а, скорее, усугубит, так как болезнь монетарными таблетками не лечится. Если у вас жесткий гастрит, то его лечить, заливая пятку зеленкой, бесполезно. Но Центробанк может только зеленку - других инструментов у него нет.

В этом смысле итоги саммита для России полностью провальны, но с другой стороны, ничего другого и ожидать не следовало, так как все (за исключением таких же изгоев Венесуэлы и Ирана) остальные участники вполне встроены в существующие международные системы расчетов, и даже если они ими недовольны, то все равно фатальных проблем не испытывают. Создание параллельной (не говоря уже об альтернативной) финансовой системы - дело настолько затратное, что потянуть его могут не только лишь все.

Кроме того, нужно отдавать себе отчет в том, что финансовая система - это кровеносная система экономики. Но кровеносной системы отдельно от организма не бывает. Вначале создается обособленный рынок, прикрывается политически, создаются военные, политические и организационные союзы, на базе которых возникает структурированная внутри себя экономическая модель - и вот ее-то и может обслуживать отдельная финансовая система.

Таких систем было две в новейшей истории - советская система СЭВ и европейская система (вначале «Союз угля и стали», затем «Общий рынок», и только затем - Евросоюз). Дело это небыстрое, но главное - если нет этого необходимого условия, то и финансовая система не нужна.

Все это прекрасно все понимают, поэтому и нет никакого движения в указанном направлении. БРИКС не готов стать организацией со своей структурой. Любопытно, что Китай, как главная страна объединения, эта ситуация вполне устраивает. Китайцы умеют в бесструктурное управление. Их проект «Один пояс - один путь» как раз и есть пример такого бесструктурного управления, которое совершенно не требует иерархических построений. Достаточно того, что сам Китай - это жесткая вертикально выстроенная иерархия. Именно поэтому китайцы могут управлять окружающим их стохастическим пространством, периодически индуцируя в него свои смыслы.

Но на такой базе выстроить классическую финансовую систему невозможно. Может быть, решение есть в области криптовалютных проектов - они как раз заточены на работу в такой хаотизированной среде. Но пока системы, основанные на криптовалютах, только создаются. И вряд ли будут пригодны к работе в ближайшие не просто годы, а десятилетия - процесс небыстрый.

А для Кремля проблема расчетов носит критический острый и сиюминутный характер. Ему не до сияющих перспектив.

Анатолий Несмиян, «Телеграм»

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